Telenet trekt naar Wallonië via overname

SFR Belux biedt kabeldiensten aan in Brussel, Wallonië en Luxemburg, en heeft een overeenkomst met Base om mobiele diensten te leveren in heel België. Telenet koopt nu het moederbedrijf Coditel Brabant voor 400 miljoen euro en het haalt daarmee meteen een hoop mobiele en kabelklanten binnen in het Franstalige landsdeel en in het Groothertogdom Luxemburg.

Telenet, dat oorspronkelijk een puur Vlaamse speler was, nam eerder dit jaar ook al mobiele operator Base over, die mobiele diensten levert in het hele land. Met de overname wordt Telenet nu dus een nationale leverancier voor zowel mobiele als kabeldiensten. Na de overname zou Telenet twee derde van Brussel bedienen. Dekking gaat van zeven naar dertien gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De operator krijgt er ook twee Vlaamse gemeenten bij en zeven Waalse. SFR Belux heeft 90.000 (kabel)klanten in Wallonië, en 15.000 in Groothertogdom Luxemburg.

"Na de overname van BASE, die in het begin van het jaar werd afgerond, zijn we aan een nieuwe groeifase begonnen en deze overname is de volgende, zeer belangrijke stap in deze strategie," zegt CEO John Porter in een persbericht. "Het is onze ambitie om in België de beste (vaste en mobiele) netwerken en de beste diensten (vaste en mobiele telefonie, hoge snelheid internet, digitale televisie) aan te bieden. We zijn bovendien zeer verheugd dat we onze hoogwaardige diensten nu ook in het Groothertogdom Luxemburg op ons eigen netwerk kunnen lanceren."

Het bedrijf zegt in de komende jaren zo'n 12 miljoen extra te investeren om de pas overgenomen kabeldiensten te moderniseren. De overname moet wel nog goedgekeurd worden door de Belgische mededingingsautoriteiten.