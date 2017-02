Telenet verkoopt Ortel Mobile aan Lycamobile

Zowel Lycamobile als Ortel Mobile mikken op dezelfde markt: het aanbieden van telecomdiensten aan de allochtone gemeenschap. Samen hebben ze een klantenbasis in ons land van een miljoen mensen. Telenet kreeg Ortel Mobile in handen na de overname van BASE. In 2015 was Ortel goed voor een omzet van 28 miljoen euro. Telenet verkoopt het bedrijf nu omdat het niet langer zelf wil investeren in dergelijke nichemarkt.

Overnemer is Lycamobile, 's werelds grootste internationale Mobile Virtual Netwerk Operator, of MVNO. MVNO's zijn kleinere telecomoperatoren die voor hun diensten gebruik maken van het mobiele netwerk van een grote speler. Lycamobile heeft als doelgroep migrantengemeenschappen. Tegelijk met de verkoop van Ortel Mobile haalt Telenet Lycamobile binnen als een nieuwe MVNO. Voorheen zat de operator bij Orange. Financiële details werden niet vrijgegeven.