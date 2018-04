Telenet wil 1,3 miljard neertellen voor VOO

Porter vertelt aan L'Echo dat Telenet naast die 1,3 miljard euro ook 300 miljoen euro zou investeren in het netwerk van de telecomoperator. Verder zou het bedrijf een adviesraad instellen, bestaande uit politici. Telenet heeft zijn eigen adviesraad nog maar net opgeheven na een schandaal. In Wallonië zou zo'n raad ervoor moeten zorgen dat de Waalse politiek inspraak houdt over de koers van het bedrijf.

VOO is op dit moment eigendom van Brutélé en Nethys. Die hameren erop dat de telecomoperator niet te koop is. Het is namelijk niet alleen Telenet die op het bedrijf aast, ook Orange testte eerder al eens voorzichtig de wateren.

Met zijn waardering van 1,3 miljard, zou Porter overigens het Brusselse netwerk van Brutélé achterwege laten (dat wordt op nog eens 300 miljoen euro extra geschat).

Moest het met de overname niet lukken, dan denk Porter er over om het netwerk van VOO eventueel te leasen. VOO en Telenet werken al langer samen, en sloten onder meer terug een samenwerkingscontract waarbij VOO mobiele diensten koopt bij Telenet.

Telenet probeert al langer om zijn werking over heel België uit te breiden. Het bedrijf, met hoofdzetel in Mechelen, staat vooral in Vlaanderen sterk. Daar least het ook een derde van de infrastructuur die het gebruikt.