Tesla aangeklaagd door Nikola

Nikola presenteerde zijn vrachtwagen One in 2016. De truck rijdt op waterstof en elektriciteit. Nikola zegt dat de aerodynamische vorm van de Tesla Semi te veel lijkt op de vorm van de Nikola One. Het gaat onder meer om de bumpers, de voorruit en de portieren. ''Het is overduidelijk dat ze geen zaak hebben", reageert Tesla bij persbureau Bloomberg.

Nikola en Tesla zijn beiden vernoemd naar dezelfde persoon, uitvinder Nikola Tesla (1856-1943). Die speelde een cruciale rol bij het ontwikkelen van wisselstroom en het huidige elektriciteitsnet.