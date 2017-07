Tesla-baas Elon Musk mag tunnel bouwen tussen New York en Washington

Musk, topman van de constructeur van elektrische auto's Tesla, kondigt wel vaker "nieuws" aan via Twitter. Hij benadrukt donderdag in een reeks tweets dat hij "mondelinge" toestemming heeft gekregen van de Amerikaanse overheid om een ondergrondse hyperloop te bouwen.

In zo'n futuristische tunnel moet het mogelijk zijn om passagiers over land grote afstanden te laten afleggen met snelheden tot 1.200 kilometer per uur, door capsules in een bijna-vacuüm door een buis te laten zweven met magneten. Wat die "mondelinge" toestemming juist inhoudt, vermeldt hij er niet bij.

Het transportnetwerk van Musk moet New York verbinden met Philadelphia, Baltimore en Washington DC. Het project zou geleid worden door The Boring Company, het bedrijf dat testen uitvoert met tunnels nabij SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Musk in Los Angeles.

Via de futuristische hyperloop zou de reis van New York naar Washington DC nog 29 minuten duren. Een treinrit tussen beide steden duurt nu nog 3 uur en 20 minuten.

Enkele Amerikaanse media contacteerden The Boring Company, maar het bedrijf kon geen details geven over het project.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. -- Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

City center to city center in each case, with up to a dozen or more entry/exit elevators in each city -- Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly -- Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017