'Tesla begint in november 2019 aan Model Y'

De productie zou in Fremont (Californië) starten, twee jaar later gaat er ook een lijn in China van start. Dat zeggen twee bronnen met kennis van de productieketen aal Reuters. Tesla zelf geeft geen commentaar.

Model Y is een zogenaamde crossover, een verhoogde versie, van de Model 3 gezinswagen. Dat Tesla aan de wagen werkt is geen geheim, maar een concrete datum voor de productie was er nog niet.

De bronnen van Reuters laten verstaan dat het bedrijf van Elon Musk op dit moment een request for information (RFI) heeft uitgestuurd naar mogelijke toeleveranciers. Dat is een eerste oplijsting van de benodigdheden. Al merken ze ook op dat dat eerder kort is. Normaal zit er zo'n 2,5 jaar tussen zo'n RFI en de productie, hier gaat het om anderhalf jaar.

Musk zei in februari nog dat hij met Model Y op termijn mikt op één miljoen wagens per jaar. De helft daarvan kan in de VS worden geproduceerd. Maar Tesla heeft in afwachting daarvan andere katten te geselen. Zo loopt de productie van het in juli gelanceerde Model 3 vertraging op waardoor er momenteel minder modellen van de band rollen, wat de omzetgroei van het bedrijf vertraagt.