Tesla klaagt voormalig hoofd Autopilot voor diefstal bedrijfsgeheimen en ronselen personeel

Tesla klaagt Sterling Anderson samen met Chris Urmson aan, die bij Google verantwoordelijk was voor de technologie van het zelfrijdende auto-programma. Volgens de fabrikant van elektrische auto's hebben de twee geprobeerd personeel te ronselen voor hun eigen project rond zelfrijdende auto's: Aurora Innovation.

Volgens de aanklacht heeft Anderson geprobeerd om twaalf Tesla-werknemers te rekruteren terwijl dat tegen zijn contract bij de fabrikant inging. Hij zou ook vertrouwelijke informatie van Tesla gebruiken en die 'vernietigd hebben in een poging zijn sporen te wissen'.

Anderson zou in zijn tijd bij Tesla al contact gehad hebben met Urmson die medeoprichter van Aurora is. Die gesprekken begonnen afgelopen zomer al, terwijl hij in december pas bij Tesla vertrok.

In die periode zou hij 'honderden gigabytes' aan gevoelige informatie van Tesla hebben gekopieerd samen met vier bedrijfsgeheimen.

Volgens Anderson gaat het om valse beschuldigingen en om 'paranoia en een ongezonde angst voor de concurrentie'.