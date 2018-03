Tesla roept wereldwijd 123.000 wagens terug door roestende bouten

De autobouwer heeft nog nooit eerder zoveel wagens in één keer teruggeroepen. Wereldwijd moeten de eigenaars van Model S-sedans die voor april 2016 zijn gebouwd, zich melden. Tesla heeft extreme gevallen van corrosie vastgesteld bij de bouten van de stuurbekrachtiging van de auto's.

Volgens een e-mail die het bedrijf van Elon Musk naar de eigenaars van de wagens heeft verzonden, gaat het om een pro-actieve maatregel. "Als de bouten het begeven, kan de chauffeur de wagen nog altijd besturen, maar daarvoor zal meer kracht nodig zijn", schrijft Tesla in de e-mail. "Er treedt dan een verminderde werking van de stuurbekrachtiging op. Dat maakt dat de wagen lastiger te besturen is aan lagere snelheden, en bij parkeermanoeuvres. Als je aan hogere snelheden rijdt, is het probleem minder duidelijk waar te nemen, omdat er dan minder stuurkracht nodig is."

De autoconstructeur wil duidelijk maken dat er geen reden is om de wagens niet langer te gebruiken. Het verhelpen van het probleem zou een uur in beslag nemen, en Tesla licht haar klanten in wanneer de vervangonderdelen beschikbaar zijn bij hun in de buurt.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf wagens terugroept. Vorig jaar riep Tesla 53.000 Model S en Model X wagens terug omwille van een probleem met de handrem. De vorige grootste terugroep van wagens vond drie jaar geleden plaats. 90.000 Model S-wagens vertoonden toen een productiefout met de gordels.