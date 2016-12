Tesla's radartechnologie voorspelt ongeluk op Nederlandse snelweg voordat het gebeurt (video)

Het filmpje werd door Hans Noordsij geüpload en zou volgens de dashcambeelden dinsdagmiddag om 16.00 uur opgenomen zijn opde A2 bij Eindhoven.

In de video is te zien dat de Tesla Model X, waar de dashcam in gemonteerd is, hard in de remmen gaat voordat er iets te zien is. De radar in de wagen kan onder en langs omliggende auto's kaatsen en ziet dus al dat een aantal voorliggers hard remmen. Degene in de Opel Corsa voor hem, waar de radartechnologie uiteraard niet in zit, merkt dit niet op en knalt vol op de zwarte Hyundai.

Het indrukwekkende aan de video is dat er al een harde piep van de Forward Collission Warning te horen is voordat de voorliggende auto remt. Een fractie later is pas te zien waarom de Model X in de remmen gaat, wanneer het ongeluk plaatsvindt - iets dat de chauffeur nooit had kunnen zien aankomen.

8.0 software

Bij de uitrol van softwareversie 8.0 in september werd de radar die al sinds oktober 2014 in Tesla's zit geactiveerd als primaire sensor. Hierdoor is het voor de auto niet meer nodig om visuele bevestiging te krijgen bij het ingrijpen. Dat dit praktisch van groot belang is bewijst deze video.

De inzittenden van de auto's die betrokken waren bij de aanrijding zijn afgevoerd naar het ziekenhuis en kwamen er lichtgewond van af.