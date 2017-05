Tesla start met verkoop van dak gemaakt uit zonnepanelen

De dakpannen met ingebouwde zonnepanelen, zijn volgens Musk vanuit 'bijna elk land' te bestellen. De levering begint nog dit jaar in de Verenigde Staten en voor andere landen in 2018. Over de prijs bestaat nog onduidelijkheid.

Tesla solar glass roof orders open this afternoon. I think it will be great. More in about 10 hours ... -- Elon Musk (@elonmusk) 10 mei 2017

Tesla presenteerde het zonnedak, dat in samenwerking met dochterbedrijf Solar City werd gemaakt, in oktober. Het dak kan geleverd worden met een Tesla-thuisbatterij om de opgewekte stroom in op te vangen.

De zonnepanelen zijn volledig geïntegreerd in de dakstructuur en dus amper zichtbaar. Het bedrijf is al langer bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor de vermeende lelijkheid die gepaard gaat met de installatie van zonnepanelen op een dak. Voor wie zijn dak niet volledig wil openbreken, introduceerde Tesla eerder al esthetisch verantwoorde zonnepanelen.