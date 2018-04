Tesla stopt opnieuw productie Model 3

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla laat weten dat hij de productie van de Model 3 voor vier tot vijf dagen zal stilleggen in zijn fabriek in Californië. De productie van de duurdere wagens, de Model X en de S, gaat wel ongestoord door.

Het nieuws komt er na een tweet van Tesla-topman Elon Musk, waarin die toegeeft dat er problemen zijn in het productieproces van de Model 3. "Het overmatig vertrouwen op automatisering was mijn fout, mensen worden onderschat."

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated. — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2018

Volgens het bedrijf gaat het hier om een geplande productiestop in de fabriek in Fremont en de 'Gigafactory 1' om de problemen in het proces op te lossen. De nadruk zou op de verbetering van de automatisering liggen.

Alhoewel het volgens de woordvoerder van Tesla dus om een ingeplande pauze gaat, kwam het nieuws voor veel werknemers als een verrassing. In een gesprek met Buzzfeed vertelden enkele werknemers dat er geen aankondiging was van de stillegging. Zolang de band niet draait, worden arbeiders verwacht om vakantiedagen te gebruiken of thuis te blijven zonder betaling.

De Model 3 is als eerste budgetoptie van Tesla wereldwijd enorm gewild, en op die vraag kan het bedrijf op dit moment nog geen antwoord bieden. Eind vorig jaar wou het bedrijf de productie opdrijven naar 5.000 nieuwe wagens per week, maar ondertussen is dat het doel geworden tegen midden 2018. Op dit moment produceert Tesla zo'n 2.000 tot 2.500 Model 3's per week.