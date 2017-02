Tesla test zelfrijdende auto al op openbare weg

Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren dit jaar. De vier testauto's hebben in oktober en november van 2016 slechts 880 kilometer op de openbare weg afgelegd, schrijft Bloomberg. In die kilometers moesten de aanwezige menselijke chauffeurs 182 keer ingrijpen om een ongeluk te voorkomen, blijkt uit gegevens die overgedragen zijn aan de Californische voertuigenwaakhond. In november zette Tesla al een video online van wat de Autopilot dan allemaal al kon op de openbare weg.

Fabrikanten als Tesla, die zelfrijdende auto's op de openbare weg testen, moeten jaarlijks een rapport overdragen aan de waakhond waarin het aantal incidenten weergegeven wordt. Uit de laatste cijfers blijkt dat er 11 fabrikanten zijn die bezig zijn met tests op de openbare weg in Californië, waarbij de zelfrijdende auto van Waymo, het zusterbedrijf van Google, er het best uitkomt. De mensen die voor de veiligheid achter het stuur van de auto's zitten hoefden bij Waymo maar 0,2 keer per mijl (1,6 kilometer) in te grijpen. BMW stond op de tweede plek, met 1,6 ingrepen per mijl.

Momentopname, maar zegt niet alles

Maar volgens analisten moeten we niet te veel vasthouden aan de cijfers uit de Amerikaanse staat, omdat veel fabrikanten ook elders - op de openbare weg en op privéterrein - tests uitvoeren. Ook geven de afgelegde kilometers de omstandigheden niet weer: 'Het is een momentopname en het is interessant, maar dat zegt je niet alles', zegt een analist tegen Bloomberg. Een auto kan veel makkelijker op de snelweg rijden zonder dat er ingegrepen moet worden dan in woonwijken, waar hij te maken krijgt met voetgangers, fietsers en andere weggebruikers die onvoorspelbare maneuvers uitvoeren.

Bovendien heeft Tesla een geheim wapen dat veel belangrijker is dan de 880 afgelegde kilometers van de vier testauto's.

Het bedrijf slaat de gegevens van alle rondrijdende Tesla's wereldwijd structureel op. De sensors, kaartgegevens en lerende algoritmes worden hierdoor steeds aangepast aan alle data die verzameld wordt. Inmiddels hebben die auto's samen al 480 miljoen kilometer op de openbare weg afgelegd - een schat aan informatie.