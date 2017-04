Tesla toont esthetisch verantwoorde zonnepanelen

Het nieuwste product uit het Teslagamma werd in alle stilte aangekondigd op hun website. Het bedrijf is al langer bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor de vermeende lelijkheid die gepaard gaat met de installatie van zonnepanelen op een dak. Eerder kondigde Tesla nog de ontwikkeling van zonnepanelen in de vorm van dakpannen aan. Voor diegenen die reeds een dak hebben en dat niet volledig willen opbreken om groene energie te produceren introduceert de onderneming deze oplossing.

Tesla wil zich hier onderscheiden van de concurrentie door een relatief onopvallende en elegante oplossing aan te bieden. Er zou ook geen montagemateriaal te zien zijn. De panelen zullen exclusief door Tesla gebruikt en verkocht worden, ze zijn niet beschikbaar voor andere partijen. Ze zullen een capaciteit hebben van 325W, andere specificaties zijn voorlopig nog niet beschikbaar. De 325W-panelen die Panasonic op dit moment op de markt brengt hebben een omzettingsefficiëntie van 21,76 procent. Verder is het onduidelijk wanneer ze beschikbaar zullen zijn. Het is wel al mogelijk een offerte op maat aan te vragen via Tesla's website.