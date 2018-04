Tesla wil alleen Musk aan het hoofd

Naar aanleiding van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stelt een kleine aandeelhouder voor om het voorzitterschap, dat nu bij ceo en oprichter Elon Musk ligt, door te geven aan een onafhankelijke voorzitter.

In documenten bij beursregulator SEC, ontdekt door Reuters, staat te lezen dat de man stelt dat dit in de jonge jaren van het bedrijf een goed idee was, Musk is ceo sinds 2008 en voorzitter sinds 2004, maar dat het in de huidige fase van het bedrijf beter is om die twee functies te scheiden, onder meer om belangenconflicten te mijden. Zo verwijst hij naar Tesla's overname van SolarCity, dat eveneens voor een deel in handen is van Musk en waar hij ook voorzitter is. Daarnaast is de topman ook ceo en voorzitter van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Maar de raad van bestuur van Tesla is het daar niet mee eens en geeft aandeelhouders het advies om tegen te stemmen. Het bedrijf stelt dat er vandaag al zeven onafhankelijke bestuursleden zijn, wat in lijn ligt met gelijkaardige beursgenoteerde bedrijven.