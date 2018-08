Tesla wil meer van zijn broncode vrijgeven

Tesla zou in de toekomst meer van zijn broncode kunnen vrijgeven. Dat meldt Tesla CEO Elon Musk in een tweet naar aanleiding van zijn bezoek aan hackersconferentie defcon. Bedoeling zou zijn om toe te laten dat de openbroncode ook in andere auto's kan worden geïnstalleerd, en dat ze kan worden onderzocht op bugs, iets wat bijzonder belangrijk is voor de veiligheid van toekomstige zelfrijdende wagens.

Great Q&A @defcon last night. Thanks for helping make Tesla & SpaceX more secure! Planning to open-source Tesla vehicle security software for free use by other car makers. Extremely important to a safe self-driving future for all. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2018

Het gaat voor alle duidelijkheid om een tweet, waardoor het nieuws uiteraard met een korreltje zout moet worden genomen. Wel heeft Tesla in het verleden al delen van zijn code vrijgegeven. Het platform waarop de wagens draaien is gebaseerd op onder meer Linux en BusyBox, en in mei publiceerde het bedrijf de broncode voor delen van het Autopilot systeem op github.