Tesla wil zelfrijdende truck testen

Tesla probeert momenteel goedkeuring te krijgen voor testen op de weg in Californië en Nevada. Dat blijkt uit mailverkeer tussen Tesla en de dienst motorvoertuigen in beide staten die Reuters kon inkijken.

Het gaat om een semi-truck, een zogenaamde 'trekker', die zo verschillende cargowagens kan vervoeren. Musk liet eerder al verstaan dat het aan zo'n voertuig werkt en dat er in september meer details volgen, maar niet dat het voertuig ook zelfrijdend zou zijn.

Reuters wijst wel op de enorme uitdaging van zo'n voertuig. Musk zelf zou in het verleden al hebben gezegd dat hij niet zeker is of zo'n truck haalbaar is. Zo moet een vrachtwagen lange afstanden kunnen uitvoeren, maar hoe meer batterij het voertuig nodig heeft, hoe zwaarder en minder ruimte voor de cargo zelf.