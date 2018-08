Tesla zoekt hulp voor chaotische en overwerkte Elon Musk

Musk steekt in het interview van wal dat dit het 'moeilijkste en meest pijnvolle jaar in zijn carrière' is geweest. Vorige week tweette Musk dat hij Tesla van de beurs wou halen bij een waarde van 420 dollar per aandeel en dat de financiering daarvoor in orde was. Een boodschap die de koers van het bedrijf meteen deed stijgen, maar waarmee Musk ook iedereen, inclusief de raad van bestuur van Tesla, verraste.

Intussen lopen er onderzoeken en rechtszaken tegen hem en Tesla en blijkt dat de financiering allesbehalve rond is. Zoals eerder gespeculeerd gaat het inderdaad over een mogelijke investering van een Saudi-Arabisch investeringsfonds, maar die deal zou verre van rond zijn. Een andere denkpiste, volgens een bron dicht bij het bedrijf, is dat SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, een belang in Tesla zou nemen.

Musk klinkt bij momenten chaotisch en emotioneel. Zo laat hij in het interview verstaan dat hij op zijn verjaardag de hele dag heeft doorgewerkt in de Tesla-fabriek, waar de productie van Model 3 dringend omhoog moet, en dat hij door het vele werk maar nipt het huwelijk van zijn broer, in Catalonië, haalde.

Dat doet de vraag rijzen of Musk niet dringend moet ontlast worden. Volgens Musk zelf heeft het bedrijf enkele jaren geleden gezocht naar een 'nummer 2' voor Tesla om de operationele activiteiten over te nemen. Facebook's COO Sheryl Sandberg stond daarbij op het verlanglijstje, maar zo ver is het nooit geraakt.

Zoektocht naar vervanger?

"Bij mijn weten is er geen geen actieve zoektocht op dit moment,' zegt Musk aan de New York Times. Al schrijft de krant zelf dat het uit goede bron weet dat die zoektocht wel degelijk bezig is en nog actiever wordt gevoerd sinds de recente tweets van Musk. Wel zegt de topman dat het de bedoeling is dat hij zowel CEO als voorzitter blijft, waarin hij dit voorjaar nog werd gesteund door de raad van bestuur.

Die tweets zijn een extra bezorgdheid voor het bedrijf. Zelf geeft Musk toe slaapmiddelen te nemen, naar eigen zeggen omdat hij anders helemaal niet slaapt. Maar bronnen dicht bij de raad van bestuur zijn bezorgd en zeggen dat die slaappillen vaak de aanleiding lijken tot nachtelijke tweet-stormen.

Musk wist de afgelopen zomer zo verschillende mensen tegen zich in het harnas te jagen. Hij is grof tegen analisten omdat ze volgens hem 'saaie' en 'domme' vragen stellen. Toen Musk zijn hulp werd geweigerd om Thaise voetballers te bevrijden uit een ondergelopen grot omschreef hij een van de redders onterecht als een pedofiel. Het meest recente euvel was de privatisering van Tesla, die nu wel degelijk wordt onderzocht, maar verre van duidelijk is.

Alles samengevat lijkt Elon Musk zowel het hardwerkend genie waar Tesla op steunt, maar ook het ongeleid projectiel dat het bedrijf de laatste weken vooral extra kopzorgen bezorgt.