Test-Aankoop zit woensdag samen met Facebook

Na het uitbreken van het schandaal in maart heeft Test-Aankoop meteen een formele ingebrekestelling gericht aan Facebook. Dat deed ze samen met de zusterorganisaties AltroConsumo (Italië), OCU (Spanje), Deco Proteste (Portugal) en Proteste! (Brazilië), samen 'Euroconsumers'. Ze eisen een correcte toepassing van de consumentenrechten, en vragen antwoorden van Facebook over hoe het bedrijf de gevolgen en risico's voor de consument zal elimineren.

Ze willen daarenboven te weten komen hoe Facebook consumenten zal vergoeden voor het onrechtmatig gebruik van hun gegevens. "Al deze onderwerpen zullen vanzelfsprekend centraal staan in de gesprekken met Facebook morgen", aldus Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie wijst er bovendien op dat "Cambridge Analytica symptomatisch is voor een veel groter systeem dat moet worden herzien en gecorrigeerd, namelijk het feit dat gegevens kunnen worden opgeslagen en gedeeld met derden zonder dat de consument hiervan op de hoogte is en hiervoor iets in ruil krijgt".

Vorig jaar kwamen Test-aankoop en haar zusterorganisaties al met drie eisen naar voren om de privacy van gebruikers te beschermen. De meest opmerkelijke daarvan is dat consumenten recht moeten hebben op een eerlijk deel van de meerwaarde die bedrijven genereren via hun data.