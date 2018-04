Testen met zelfrijdende auto's nu ook mogelijk op Belgische wegen

De FOD Mobiliteit wijst er in een bericht op haar site op dat voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's gecontroleerde experimenten nodig zijn. Daartoe is nu een extra bepaling opgenomen in de verkeerscode, die de minister van Mobiliteit of zijn afgevaardigde toelaat om "onder vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd" af te wijken van om het even welke regel van het verkeersreglement. Concreet betekent dit dat, indien de minister het toelaat, "een voertuig volledig zelfstandig op de openbare weg mag rijden, met slechts één operatordie op afstand vanuit een controlekamer toezicht houdt".

"Er zijn geen verdere beperkingen opgelijst, omdat dat te beperkend zou zijn", zegt FOD Mobiliteit-woordvoerder Sven Heyndrickx. "Het is onmogelijk nu te voorspellen wat de innovaties over één of twee jaar zullen zijn."

Deze mogelijkheid past in Bellots ambitie om van België een van de voorlopers te maken binnen Europa wat betreft het testen van autonome voertuigen. België is, volgens de overheidsdienst, een van de eerste Europese landen dat dit soort testen op de openbare weg toelaat.

Eind april zijn er bij de FOD Mobiliteit nog geen aanvragen binnengekomen.