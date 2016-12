The Birdhouse krijgt 15 nieuwe bewoners

344 inzendingen kreeg The Birdhouse voor het zes maand durende acceleratorprogramma. 30 mentoren hebben daaruit 15 starters geselecteerd en die keuze werd woensdagavond bekend gemaakt. In Gent nemen op 9 januari Luggage Butler, Washcot, Wonky, AcademicLabs, Friends and Fools, Kayzr/BeSports, Sparble, LumiGen en Draw hun intrek. De Antwerpse vestiging wordt binnenkort de uitvalsbasis van World of Waw, iFLUXsampling, Slickapps/Cheers, PixelBrave, Hublio en Alma.Care.

Van de 344 bedrijven die zich inschreven, had 34 procent al een afgewerkt product en had 10 procent al een investeerder. Volgens ceo en mede-oprichter Jan-Willem Callebaut zoekt The Birdhouse vooral technologiebedrijven met een product dat afgewerkt genoeg is of die al een 'proof of concept' hebben waarmee ze naar de markt kunnen rekken. De bedoeling is hen in zes maanden te helpen om de eerste (betalende) klanten te vinden, structuur in het bedrijf te brengen en investeringen op te halen.

The Birdhouse trekt daarnaast ook een reeks nieuwe mentoren aan die de start-ups en scale-ups moeten begeleiden. Elke onderneming krijgt een drietal mentoren toegewezen. De volledige lijst met mentoren - een mix van ceo's, ondernemers en ervaren rotten uit de ict-wereld - kan u hier nalezen.