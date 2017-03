The Glue haalt vijf miljoen euro op

The Glue werd twee jaar geleden opgericht. Nu kondigt de start-up aan dat het vijf miljoen euro ophaalt bij Polytech Ecosystem Ventures, een investeringsbedrijf dat gevestigd is in Lausanne en Silicon Valley.

De boel aan elkaar lijmen

Nogal wat banken hebben te kampen met een verouderde it-infrastructuur en hun onderdelen zijn vaak opgesplitst (private banking, retailbankieren, beleggingen, verzekeringen,...). Daardoor ondervinden ze vaak technische beperkingen als ze hun data willen overbrengen naar apps. "De laatste jaren zijn we getuige van hoe moeilijk banken het daarmee hebben. The Glue is de perfecte oplossing om dat gat in de markt te dichten", vertelt Guillaume Dubray van het investeringsbedrijf Polytech. The Glue is ontwikkeld als een tussenlaag, die als een soort van lijm de boel aan elkaar helpt kleven.

Oprichters Stefan Dierckx en Jürgen Ingels zijn opgetogen met de investering, maar kijken al vooruit: "Dit jaar komt het erop aan om ons klantenbestand uit te breiden, vooral in Europa en de VS. We zijn ervan overtuigd dat financiele instellingen zwaar zullen investeren om hun legacy-systemen te digitaliseren" .