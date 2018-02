The Reference neemt New Yorks agentschap over

Karbyn wordt geleid door ceo Jim de la Bastide, coo Joe Donofrio. Door de overname leiden zij voortaan samen met cco Olivier Deneef, die het New Yorkse kantoor van The Reference mee oprichtte, de Amerikaanse activiteiten.

In praktijk is het de Emakina Group die de overname doet, via dochterbedrijf The Reference. Vandaag haalt die laatste zo'n acht procent van de omzet uit de Noord-Amerikaanse markt. door de overname wil het bedrijf dat verdrievoudigen dit jaar.

De overname komt er amper een dik jaar na de opening van het kantoor in New York. Ceo Anja Capelle vertelt aan Data News dat haar bedrijf steeds de twee paden voor ogen had. "Enerzijds keken we naar organische groei en dat is het afgelopen jaar ook gelukt met onder meer een mooie klant die we hebben binnengehaald. Anderzijds willen we ook versnellen en dan is een overname de meest logische keuze."

De keuze voor Karbyn komt er om twee redenen. "We delen een aantal technologische keuzes en ze zijn ontzettend goed in wat ze doen. Maar minstens even belangrijk, of misschien zelfs belangrijker, is dat we op dezelfde manier naar de business kijken. We zitten op qua ingesteldheid op één lijn."

Alles in totaal telt The Reference voortaan ongeveer 150 mensen. 125 in gent, 15 in Antwerpen en 11 in New York.