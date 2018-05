TheValueChain haalt 3,6 miljoen op

TheValueChain is een Belgische SAP-consultant. Met de investering wilt het bedrijf uit Kontich en Waver zijn groeistrategie ondersteunen. "We pompen in zijn totaliteit 3,6 miljoen euro in de organisatie," zegt Dieter Oversteyns, managing partner en mede-oprichter van TheValueChain, aan Data News. "Daarvan komt het grootste stuk van de huidige aandeelhouders: het management van TheValueChain en van moederbedrijf Gumption." Daarnaast werden ook enkele externe investeerders aangetrokken, waaronder de broers Gregory en Anthony de Clerck, zo schrijft derijkstebelgen.be. De deal werd begeleid door investeringsfonds SDM-Valorum. Gumption en het management van TheValueChain blijven hoofdaandeelhouder.

Groeistrategie

TheValueChain is een onderdeel van de groep Gumption, een bedrijfsincubator vergelijkbaar met de groep Cronos. De softwarespecialist, gefocust op SAP-systemen voor groothandel en distributie, discrete productie, professionele dienstverlening en nutsvoorzieningen, heeft zelf de voorbije jaren enkele overnames gedaan. Met de nieuwe investering wordt onder meer een overkoepelend bedrijf opgericht, TheValueChain Solutions, dat die bedrijven een onderdak moet bieden.

"We richten een nieuw bedrijf op dat als holding boven TheValueChain en die kleinere bedrijfjes komt te staan," aldus Dieter Oversteyns. Die nieuwe holding moet de structuur robuuster maken met het oog op potentiële overnames.

Het bedrijf draait zes jaar na zijn oprichting met 185 werknemers een omzet van 26 miljoen euro. Het heeft vestigingen in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.