Thuisbatterijen Mercedes gaan concurrentie aan met Tesla

Oorspronkelijk werden de batterijen ontwikkeld voor de hybride-auto's van Mercedes. Die batterijen zijn in staat vele laadcycli te overleven en zullen nu ook gebruikt worden om energie van zonnepanelen op te slaan. Zelfs als de zon niet schijnt kan er op die manier groene stroom gebruikt worden. Ze kunnen eveneens dienen als back-up indien de stroomvoorziening uitvalt.

Tesla biedt ongeveer dezelfde thuisbatterijen aan als Mercedes maar met een andere samenstelling. De Powerwall 2 van Tesla heeft een capaciteit van 13,5 kWh. Klanten kunnen tot tien stuks kopen afhankelijk van hun energienoden. De batterijen van Mercedes daarentegen hebben een kleiner vermogen van 2,5 kWh waarvan je er maximaal acht kan kopen. Een woordvoerder van Vivint Solar zei aan CNBC dat één batterij in combinatie met zonnepanelen ongeveer 5000 dollar (4500 euro) zal kosten in de VS.

"Terwijl Mercedes-Benz zijn wagenpark elektrificeert is zonne-energie plus opslag essentieel om die voertuigen te voorzien van schone energie", aldus Boris von Bormann, CEO van Mercedes-Benz Energy Americas.