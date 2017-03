Tijd voor de Digital Transformation Lady of the Year

Als we de volgende generatie jonge vrouwen niet willen missen, moeten we de sector aantrekkelijker maken. Het gaat niet langer om ict, maar om de digitale transformatie die élk bedrijf moet ondergaan.

Als ik terugkijk op de voorbije zes jaar, word ik blij. Vóór 2011 waren vrouwen in ict haast een taboe. De verkiezing van ICT Woman of the Year heeft vrouwen doen beseffen dat ze een even belangrijke rol kunnen spelen in de technologische wereld. En de komst van de Young ICT Lady of the Year heeft het thema ook bij de jongere generatie vrouwen doen leven. Elk jaar krijgen we meer kandidaten die willen meedingen naar de titel. Maar het draait in de bedrijfsleven niet meer om de pure ict.

Het woord roept bij de meeste vrouwen nog altijd het stereotiepe beeld op van bleke mannen met dikke brillenglazen die in een donkere achterkamer code tokkelen op een toetsenbord. Dat zorgt ervoor dat er anno 2017 nog altijd veel vrouwen passen voor een job in de digitale sector. Hetzelfde probleem zie ik bij onze universiteiten. Ze doceren net als 20 jaar geleden oubollige vakken als computerwetenschappen. Daar gaan we twee keer in de fout : we brengen onze jongere generaties niet meer de juiste competenties bij voor deze nieuwe digitale wereld en de opleidingen blijven weinig aantrekkelijk voor vrouwen.

Digitale transformatie is geen science fiction meer. Het is er nu en het zet het bedrijfsleven op zijn kop. Een digitale samenleving betekent dat alles met elkaar verbonden is. Dat moeten we ook vertalen naar het onderwijs en het bedrijfsleven. We moeten stoppen met onze jongeren een ict-vak te leren. Leer hen de competenties om de digitale evoluties die voorhanden zijn in te zetten in het dagelijks leven. Leer hen hoe ze ict kunnen inzetten om onze digitale samenleving beter te maken.

Het klopt dat er veel initiatieven zijn om onze jongeren digitale skills bij te brengen. Ik denk aan de coderdojos, het nieuwe BeCentral, DigitalChampions.be of de jaarlijkse verkiezing van ICT Woman and Young Lady of the Year. Ze zorgen dat we erop vooruit gaan maar er is meer nodig. Digitale skills leren is één ding. Ze weten te gebruiken in de nieuwe digitale maatschappij is een ander verhaal. Maar het is er wel eentje waar de kansen voor vrouwen de volgende 5 jaar voor het grijpen liggen.

Geslacht speelt in de digitale Belgische kenniseconomie geen rol meer. Het gaat om onze competenties. De digitale transformatie van onze samenleving is nog op een ander vlak positief voor de vrouw : bedrijven zullen zich meer en meer als vlakke organisaties structureren. Het glazen plafond zal met andere woorden vlak gelegd worden en teams zullen samenwerken rond specifieke projecten. Dat zal automatisch voor een betere balans zorgen tussen mannen en vrouwen en dus meer kansen voor de ladies.

De digitale transformatie draaien we niet meer terug. Laat ons ze aangrijpen om de komende jaren het aantal vrouwen in de digitale sector stevig op te krikken. Ik wil bedrijven, overheid en onderwijs oproepen om komaf te maken met een verouderd, onsexy woord als ict. We moeten de instroom van vrouwen dringend verbeteren door de studies en jobs aantrekkelijker te maken voor hen. Want als er een ding zeker is, is het dat we meer dan ooit jonge vrouwen nodig hebben. Vrouwen die hun schouders willen zetten onder het project om onze digitale samenleving verder uit te bouwen.