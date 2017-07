Tijdlijn-functie in Windows 10 komt later

Timeline maakt het mogelijk om een bepaalde toestand van je pc, bijvoorbeeld met bepaalde apps en bestanden geopend, weer op te roepen op een later moment. Die omgeving kan je zowel je Windows 10 laptop als op iOS en Android oproepen. Vergelijk het met je browser die dezelfde tabbladen toont die je de avond ervoor had geopend.

De functie werd in mei voor het eerst getoond en algemeen werd aangenomen dat die in de Fall Creators Update vanaf september zou komen. Maar in een tweet zegt vicepresident Joe Belfiore dat dat nooit de bedoeling was. Volgens hem zal Timeline na de herfstupdate pas voor het eerst in previewversies van Windows 10 opduiken.

Correct. Timeline won't be in the Fall Creators Update. We're planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out.