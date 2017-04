Tim Berners-Lee wint Turing Award

Berners-Lee studeerde af als fysicus aan Oxford University. Daarna werkte hij aan het CERN, een onderzoeksinstituut waar een groot aantal wetenschappers samenwerken aan een deeltjesversneller en dus veel informatie moeten uitwisselen over hun experimenten. Daarom wilde Berners-Lee een systeem ontwikkelen waarmee CERN-medewerkers documenten konden delen die hyperlinks bevatten naar andere documenten. Op 6 augustus 1991 lanceerde Berners-Lee de allereerste website: http://info.cern.ch. Samen met de Belg Robert Cailliau bouwde hij zijn systeem uit tot het World Wide Web zoals we het vandaag kennen. Twee jaar later waren er al meer dan 3000 websites, op dit moment zijn er al meer dan één miljard.

Vicki Hanson, directeur van de Association for Computing Machinery (het wetenschappelijk genootschap dat de prijs uitreikt) benadrukte dan ook de enorme impact van zijn uitvinding op onze samenleving. "Hoewel 1991 nog niet zo heel lang geleden is, is het moeilijk om ons vandaag een wereld voor te stellen zonder de uitvinding van Tim Berners-Lee. Hij ontwikkelde niet enkel URI's (internet-protocolelementen) en web browsers, maar ook een coherente visie over hoe alle onderdelen moeten samenwerken om tot het World Wide Web te komen."

Open web wordt bedreigd

Berners-Lee is vanaf de beginjaren steeds een groot pleitbezorger geweest van netneutraliteit: zijn uitvinding moest 'open' blijven voor iedereen en providers mogen geen voorrang verlenen aan bedrijven die meer betalen.

Na ontvangstname van zijn prijs, uitte hij zijn bezorgdheid over de evoluties in de VS, waar de Trump-adminstratie netneutraliteit en privacywetgeving wil afbouwen. Zo liet hij in eeninterview in de Guardian fel zijn verontwaardiging blijken over de onlangs aangenomen resolutie waardoor Amerikaanse internetproviders de surfgeschiedenis van hun gebruikers mogen verkopen. Vorige maand publiceerde Berners-Lee nog een brief waarin hij zich uitsprak tegen drie verontrustende trends die volgens hem de openheid van het web bedreigen.