Tim Cook bevestigt dat Apple aan zelfrijdende auto's werkt

Al jarenlang doen er geruchten de ronde dat Apple onder de codenaam 'Project Titan' aan een zelfrijdende auto zou werken. Apple trok meer dan duizend ingenieurs uit de auto-industrie aan, maar zweeg in alle talen over het geheime project waarvoor zij in dienst genomen werden.

In april bleek de naam van de techgigant wel op een lijst te prijken van bedrijven die een vergunning krijgen om zelfrijdende auto's te testen op de openbare weg in Californië. Dat was een eerste officiële aanwijzing die de geruchten bevestigden.

'De moeder van alle artificiële intelligentieprojecten'

Nu heeft Apple-baas Tim Cook in een interview aan Bloomberg TV voor het eerst ook toegegeven dat zijn bedrijf aan zelfrijdende auto's werkt. Apple zal niet werken aan een eigen auto, maar zich focussen op de onderliggende technologie van autonome systemen - iets wat Cook "de moeder van alle artificiële intelligentieprojecten" noemt. "Het is waarschijnlijk één van de moeilijkste projecten waar we mee bezig zijn."

De technologie achter zelfrijdende auto's leunt immers zwaar op artificiële intelligentie. Onlangs werd bekend dat Apple werkt aan een AI-chip. Of dergelijke technologie binnenkort daadwerkelijk in auto's zal opduiken, daarover hield Cook zich op de vlakte. "We zullen zien waar het onderzoek ons brengt. We bekijken het nog niet vanuit het perspectief van een concreet product."