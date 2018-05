Toekomstige zonnecellen zullen ook langs de achterkant licht opvangen

Waarom genoegen nemen met éénzijdige zonnepanelen als je het licht ook langs beide kanten kunt opvangen? Bij tweezijdige zonnecellen is de achterkant van de cel niet bedekt. Zo kan ook licht dat weerkaatst wordt op de bodem, het dak, of op gebouwen in de omgeving worden opgevangen. De plaatsing ervan is bovendien een stuk flexibeler. Als de panelen op hun zijkant geplaatst worden, kan de achterkant zelfs direct zonlicht opvangen.

Er wordt al sinds de jaren 60 onderzoek gedaan naar dergelijke zonnecellen, maar pas de laatste jaren is de industriële productie op gang gekomen. Volgens de laatste voorspellingen zal over tien jaar bijna 40 procent van de markt uit de productie van dubbelzijdige siliciumzonnecellen bestaan.

Een ontwikkeling in zonneceltechnologie die Imec vandaag aankondigt zal daar wellicht toe bijdragen. Door met een industrieel zeefdrukproces te werken en met nog een aantal bijkomende aanpassingen aan het productieproces slaagde het innovatiecentrum erin om de productiekost per zonnecel significant te verminderen.

Rekening houdend met bijkomende lichtinval op de achterzijde, kunnen de cellen volgens Imec onder realistische omstandigheden een effectieve omzettingsefficiëntie halen van 25 procent. "Testen tonen aan dat dergelijke cellen over hun volledige levensduur 10 tot 40 procent meer energie opleveren dan vergelijkbare eenzijdige zonnecellen, afhankelijk van de installatie, de locatie, en de efficiëntie van de achterzijdebelichting. Deze zonnecellen zullen de energieopbrengst van grote zonneparken aanzienlijk doen toenemen en kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energietoekomst", schrijft Imec in een persbericht.

Om de tweezijdige zonnecellen te ontwikkelen werkte het Leuvense onderzoekscentrum samen met de Chinese zonnecelproducent Jolywood. Deze week zal Imec zijn zonneceltechnologie voorstellen op SNEC in Shanghai, de grootste beurs ter wereld in dit domein.