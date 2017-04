Topmaanden voor Google, Microsoft, Intel en Amazon

Google profiteerde er de voorbije maanden van dat smartphonegebruikers steeds vaker op advertenties klikken. Microsoft en Intel hadden hun winst te danken aan de cloud.

Google

De opbrengsten van Google kwamen uit op 24,5 miljard dollar, oftewel 22 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst ging daarbij vooruit tot 7,6 miljard, van 6,2 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2016.

Moederbedrijf Alphabet omvat naast Google ook nog een reeks kleinere internetondernemingen. Het concern heeft de indruk dat investeringen verspreid over al die bedrijfjes zijn vruchten afwerpen. De totale omzet van Alphabet lag ruim een vijfde hoger op 24,8 miljard dollar. Onder de streep resteerde uiteindelijk 5,4 miljard dollar, waar een jaar terug nog een nettowinst van 4,2 miljard dollar werd behaald.

Intel

De winst van Intel was 2,7 miljard dollar, bijna de helft hoger dan een jaar eerder, mede dankzij activiteiten op het gebied van datacentra. Microsoft noteerde dankzij de cloud een winst van 4,8 miljard dollar, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. De cloud ving de zwakke pc-markt op.

Amazon

Amazon had een omzet van 35,7 milljard dollar en een winst van 724 miljoen dollar. Het bedrijf profiteert van Prime. Klanten krijgen kortingen, kunnen muziek en video streamen en krijgen online opslagruimte voor foto's.

Microsoft

Microsoft zette een winst in de boeken van 4,8 miljard dollar. Dat is bijna 28 procent meer dan een jaar eerder. De opbrengsten groeiden tot 22,1 miljard dollar. Topman Satya Nadella, die aan het roer van de onderneming kwam te staan in 2014, heeft clouddiensten steeds belangrijker gemaakt voor Microsoft. Hij wist daarmee de druk op Windows-software, vanwege de zwakke pc-markt, op te vangen. Het omzetcijfer van Microsoft werd door beleggers overigens niet goed ontvangen, het kwam flink lager uit dan marktkenners hadden voorzien. Het aandeel Microsoft ging in de zogenoemde nabeurshandel in New York zo'n 2 procent onderuit.