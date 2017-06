Topman Pandora wil opstappen

Westergren was sinds vorig jaar bestuursvoorzitter. Hij is een van de drie mensen die Pandora in 1999 oprichtten. Het trio had een wiskundig algoritme bedacht om muziek in kaart te kunnen brengen. Ze keken bijvoorbeeld naar het geslacht van de zanger, het gebruik van gitaren, enzovoort. Die vormen samen de 'genen' van een lied. Wie een bepaald nummer leuk vindt, zal ook graag liedjes beluisteren met vergelijkbare 'genen', is het idee. Ze noemden dat het Music Genome Project.

Pandora was een van de eerste streamingplatforms. Het heeft ruim tachtig miljoen gebruikers, maar heeft moeite om geld aan hen te verdienen. De dienst is overvleugeld door concurrenten die later kwamen, zoals Spotify en Apple Music. Pandora is momenteel alleen actief in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.