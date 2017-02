Topman Samsung opnieuw verhoord over corruptie

Lee Jae Yong moet zich komen verantwoorden voor beschuldigingen over omkoping van de president. Hij gaat, "opnieuw", eerlijk op de vragen antwoorden, beloofde Yong volgens Zuid-Koreaanse media. Een rechtbank weigerde na eerder verhoor midden januari de topman te arresteren, omdat ze zei moeilijk daarvoor een reden te vinden.

De onderzoekers willen nu, op basis van nieuw bewijsmateriaal, de man opnieuw arresteren. De grootste smartphoneproducent ter wereld staat al langer in het vizier van het gerecht, door de corruptiezaak waarin ook presidente Park Geun-hye genoemd is. Samsung zou 43 miljard won (35 miljoen euro) geschonken hebben aan ondernemingen en stichtingen van Parks omstreden vriendin Choi Soon-sil. In ruil daarvoor zou Samsung politieke steun gekregen hebben voor de fusie van twee dochters van het concern, twee jaar geleden.

Lee is ondervoorzitter van Samsung Electronics, maar wordt gezien als de topman nadat zijn vader, Lee Kun-hee, in 2014 een hartaanval kreeg.