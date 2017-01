Topman Samsung verdacht van corruptie

Als 2016 een bewogen jaar was voor de Zuid-Koreaanse techreus, dan begint 2017 niet veel beter. Lee Jae-Yong, de tweede man bij Samsung, wordt officieel beschouwd als een verdachte in het corruptieschandaal dat kan leiden tot de afzetting van de Zuid-Koreaanse presidente Park Geun-hye. "We hebben besloten om meneer Lee morgen te verhoren als verdachte", verklaarde de woordvoerder van het team van onderzoekers dat de zaak behandelt.

Daarmee wordt Samsung meegesleurd in een schandaal dat Zuid-Korea al enkele maanden in de ban houdt. Dat draait rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye en de invloed die haar vertrouwelinge Choi Son-sil op haar politieke beslissingen kon uitoefenen. Choi zou haar positie als trouwe vriendin van Park misbruikt hebben om grote Koreaanse bedrijven te overhalen tientallen miljoen dollars over te dragen aan vage stichtingen. Iets dat verdacht veel op omkoping lijkt.

Choi zou zich bovendien met staatszaken hebben bemoeid en inzage gekregen hebben in regeringsstukken. Ze werd op op 3 november gearresteerd wegens machtsmisbruik en fraude. Het Zuid-Koreaanse parlement heeft besloten een afzettingsprocedure tegen president Park te beginnen na massaprotesten.

Omstreden fusie

De voorbije weken werden al meermaals toplui van Samsung ondervraagd en waren er huiszoekingen in kantoren van de groep. Samsung zou Choi hebben omgekocht om groen licht te krijgen van de regering voor een controversiële fusie van twee dochterbedrijven in 2015. De deal maakt het makkelijker voor Lee om de controle te krijgen over het gigantische conglomeraat dat ooit door zijn grootvader is opgericht. De fusie was felbesproken en werd alleen goedgekeurd omdat Korea's Nationale Pensoendienst er achter stond. Om dat te verwezenlijken, zou Samsung bijvoorbeeld miljoenen euro's hebben gestort om een ruiteropleiding in Europa voor de dochter van Choi te bekostigen. Ook Moon Hyung-pyo, de voormalige voorzitter van die pensioendienst, is gearresteerd. Moon heeft ondertussen toegegeven dat hij zijn medewerkers onder druk zette om de fusie goed te keuren.

Het is een zoveelste hoofdstuk in het bewogen jaar van een van Zuid-Korea's grootste bedrijven, na problemen met de Galaxy Note 7 en het uitstel van de lancering van de Galaxy S8. De financiële gevolgen van al die problemen blijven voorlopig trouwens beperkt. In het vierde kwartaal maakte Samsung de beste resultaten bekend sinds 2013. Voor het hele boekjaar 2016 verwacht Samsung een winstgroei met 10,6 procent tot 29.200 miljard won. De omzet zou met 0,4 procent stijgen tot 201.500 miljard won.