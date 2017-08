Toshiba (even) gered: resultaten min of meer goedgekeurd

Toshiba kampt met de nasleep van een schandaal waarin de winstscijfers werden opgeblazen. Tegelijk moet het 6,3 miljard afschrijven door het failissement van zijn nucleaire arm Westinghouse in de VS. Daardoor zit het bedrijf nu in de situatie waarbij de schulden groter zijn dan de eigen middelen.

Door het zeer flexibel omgaan met de boekhouding circuleerde vorige maand het bericht dat PwC, dat de boekhouding van Toshiba moet controleren, overwoog om de resultaten niet af te tekenen, maar wel een opinie over de cijfers te geven. Dat deed dan weer speculeren of Toshiba daarvoor zijn beursnotering kon verliezen.

Maar PwC heeft intussen wel de resutlaten goedgekeurd, maar begeleid van een 'adverse opinion' waarin het opmerkt dat de verliezen en het failissement van Westinghouse te laat werden ingeboekt.

Dit alles betekent hoofdzakelijk dat Toshiba weer even verder kan. Tenminste tot het volgende obstakel. Want als het bedrijf in maart nog steeds in het rood zit, dan duurt de periode waarin het meer schulden dan eigen middelen heeft twee jaar en kan het alsnog van de beurs verdwijnen.

Intussen probeert Toshiba zich wel te redden door afdelingen te verkopen, maar ook dat gaat stroef. Zo vindt het bedrijf geen overnemer voor zijn flash memory business, waar partner Western Digital bovendien dwars ligt. Maar die afdeling levert vandaag ook 94 procent van de operationele winst.