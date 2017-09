'Toshiba gaat chipafdeling niet verkopen aan Western Digital'

De soap rond Toshiba nadert zijn einde nu de deadline nadert om een koper te vinden voor de afdeling die chips produceert. De Japanse technologiereus moet die afdeling verkopen om het financiële gat te dichten dat werd veroorzaakt door het failliete Westinghouse, een Amerikaanse dochteronderneming van Toshiba in de nucleaire sector.

De afgelopen weken voerde Toshiba onderhandelingen met Western Digital, maar omdat het daar ook samen een fabriek mee uitbaat zou het volgens Reuters zijn spaakgelopen. De verkoop heeft immers ook een impact op de machtsverhoudingen daar.

Bronnen van Reuters zeggen nu dat het bedrijf een paar dagen voor het einde van de verkoopsdeadline toch weer gaat praten met een andere kandidaat: een groep geleid door Bain Capital en de Koreaanse chipmaker SK Hynix. Dat er mogelijk ook twee Japanse entiteiten, Network Corp of Japan en Development Bank of Japan, mee zouden doen speelt alvast in het voordeel voor hun kamp.

Toshiba zelf geeft geen commentaar op de precieze onderhandelingen. Maar met Western Digital zou er 2 biljoen yen (15,5 miljard euro) op tafel hebben gelegen. De groep rond Bain Capital zou intussen zijn bod verhoogd hebben naar 2,4 biljoen yen (18,2 miljard euro). Ook Hon Hai Precision Industry, bij ons beter bekend als het Taiwanese Foxconn, zou gesprekken voeren met Toshiba maar over hun bod of ambities is niets bekend.