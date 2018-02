Toshiba krijgt nieuwe ceo èn verwacht winst

De nieuwe ceo wordt Nobuaki Kurumatani, een voormalig topman van Sumitomo Mitsui Financial Group, een bank die een van Toshiba's voornaamste leenheren is. De man treedt in dienst vanaf 1 april en zal zich toeleggen op de langetermijnbeslissingen en afspraken met externe partijen.

Huidig ceo Satoshi Tsunakawa wordt coo en zal zo de dagelijkse operaties overzien.

Gelijk met de aankondiging laat Toshiba weten dat het voor het huidige fiscaal jaar, dat afloopt in maart, een nettowinst van 520 miljard yen (3,9 miljard euro) verwacht. Dat is een serieuze bijsturing ten opzichte van de 110 miljard yen (829 miljoen euro) verlies die eerder werd verwacht.

Reuters wijst er op dat die positieve cijfers er onder meer komen door de verkoop van de claims tegen het failliete Westinghouse Electric. Die claims worden verkocht aan een groep investeringsfondsen, een transactie die Toshiba tegelijk ook belastingvoordelen oplevert. Ook zijn er voor 600 miljard yen (4,5 miljard euro) aan nieuwe aandelen van buitenlandse investeerders.

Verkoop chipafdeling

Die positieve cijfers zorgen er voor dat het bedrijf minder onder druk staat om zijn chipafdeling te verkopen. Toshiba is de tweede grootste fabrikant van NAND gebeugenchips, onder meer gebruikt in flashopslag. Die verkoop moest het bedrijf uit de slechte papieren halen.

Toshiba houdt vol dat het tegen eind maart de chipafdeling wil verkopen, hoogstwaarschijnlijk aan een consortium geleid door Bain Capital. Maar dat lijkt volgens Reuters onhaalbaar omdat de regulator die deal moet goedkeuren.

De verkoop van de chipafdeling is tegelijk een zwaard dat langs twee kanten snijdt. Het kan Toshiba veel geld opleveren, maar tegelijk gaat het om de kroonjuwelen van het bedrijf. Zonder de chipafdeling zou de operationele winst van het bedrijf vrijwel op nul komen.