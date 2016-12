Toshiba moet dringend op zoek naar een degelijke boekhouder

Het ziet er niet goed uit voor Toshiba. De aandelen van de techgigant zijn deze week al met in totaal 40 procent gezakt. Donderdag gingen ze met 19 procent naar beneden, de dag ervoor was het 20 procent en op dinsdag stuikten ze al met 12 procent naar beneden. Daarmee is Toshiba deze week 6,5 miljard dollar, of zo'n 6,16 miljard euro aan marktwaarde kwijtgeraakt.

Ondertussen is het bedrijf aan sneltempo door zijn cash aan het gaan en heeft het nog weinig opties over om vers geld bijeen te krijgen: het kan geen nieuwe aandelen uitgeven na een boekhoudschandaal vorig jaar, en het heeft ook nog weinig bezittingen die het makkelijk van de hand kan (of wil) doen.

Wat is er aan de hand? Een foute overname, vooral, en de reputatie dat het bedrijf het concept 'governance' niet al te nauw neemt. Toshiba is bij ons vooral gekend is als chipmaker, en gooide onder meer hoge ogen met zijn NAND Flash geheugen. Het bedrijf is echter ook een speler in de nucleaire markt. Het kocht vorig jaar CB&I Stone & Webster, een Amerikaans nucleair bedrijf, en dat zou nu enkele miljarden yen minder waard zijn dan eerst verwacht. Toshiba wilt pas in februari zeggen hoe zwaar de misrekening is, maar volgens bronnen van Reuters zou het kunnen gaan om 500 miljard yen (zo'n 4 miljard euro). Dat is meer dan de verwachte nettowinst die het bedrijf dit jaar hoopte te maken.

Slechte boekhouding

Toshiba zit dus met een gat dat het moeilijk kan vullen en investeerders lijken het allemaal niet rooskleurig in te zien. Volgens Toshiba heeft het verschil in waarde te maken met projectkosten die werden gedaan door CB&I Stone & Webster. "We hebben de kost van projecten in de Verenigde Staten onderschat," zei Mamoru Hatazawa, die Toshiba's nucleaire departement leidt, tijdens een persconferentie in Tokyo. Waarom die conclusie er pas een jaar na de acquisitie komt, zegt hij er niet bij.

Het bedrijf is nog altijd aan het rechtkrabbelen na een gigantisch boekhoudschandaal vorig jaar, waarin het moet toegeven dat het jarenlang zijn winst met enkele miljarden yen overdreef Ongegrond optimisme lijkt dus een oud zeer binnen Toshiba. Het moest vorig jaar 7,4 miljard yen (bijna 600 miljoen euro) aan boetes betalen aan de Japanse overheid voor zijn boekhoudpraktijken. De volledige top van het bedrijf is ondertussen vervangen, maar het is daarmee nog niet uit de problemen. Volgens Reuters zit de kans er nu in dat het een deel van zijn NAND Flash-technologie zal moeten verkopen om boven water te blijven.