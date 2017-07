Toshiba schuift unified communications door naar Mitel

De overname is volgens beide bedrijven een goede zaak voor klanten en partners met betrekking tot de toekomst van bestaande producten en diensten. Bij de overname komen ook een deel van Toshiba's medewerkers rond sales, support en R&D mee.

Mitel had al sinds 11 mei van dit jaar een samenwerkingsovereenkomt getekend met Toshiba. Hoeveel Mitel betaalt voor de overname is niet bekend. Wel laat het bedrijf weten dat de zet past in de strategie om het aanbod rond unified communications en collaboration uit te breiden nu dit segment snel groeit door de opkomst van digitale transformatie.

Vorig jaar nog wou Mitel Polycom overnemen voor 1,96 miljard dollar, maar die laatste ging uiteindelijk met Siris Capital in zee.