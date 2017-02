Toshiba verkoopt deel van chipactiviteiten na miljardenverlies

Toshiba heeft, met enige vertraging, zijn voorlopige financiële cijfers uitgebracht. Daarin geef het toe dat het nucleaire departement van het conglomeraat zo'n 6,3 miljard dollar verlies boekt. De inkomsten van de rest van de groep kunnen dat niet goed maken, waardoor het hele bedrijf afstevent op verlies voor het jaar. De Japanse groep heeft beloofd om zijn chipactiviteiten te verkopen en zo terug geld in het laatje te brengen.

Toshiba worstelt al een tijdje met boekhoudschandalen en de daarbij horende boetes. Het bedrijf, dat bij ons vooral bekend is als chipmaker en producent van Flash geheugen, heeft de voorbije jaren ook stevig geïnvesteerd in nucleaire technologie. Het is daar dat het nu is misgegaan. Onder meer door problemen bij zijn Amerikaanse dochter Westinghouse moet Toshiba nu miljarden verlies boeken. Naast de verkoop van delen van zijn Flash-geheugentechnologie, heeft Toshiba ook al gezegd dat het zijn nucleaire activiteiten buiten Japan zal staken.