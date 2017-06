Tour de France gaat machine learning inzetten

Zaterdag gaat de Tour van start in Düsseldorf. Als onderdeel van een nieuwe proef onderzoekt organisator A.S.O. en haar technologiepartner Dimension Data dit jaar de rol van voorspellende analysetechnologieën. Die moeten helpen bij het beoordelen van de waarschijnlijkheid van verschillende koersscenario's, bijvoorbeeld of het peloton de renners op bepaalde trajecten van de koers zal inhalen.

In het data-analyseplatform van Dimension Data is vanaf nu ook machine learning opgenomen, die live en historische koersgegevens zal combineren. Dat is een techniek waarbij algoritmes patronen zoeken in gigantische hoeveelheden data en vervolgens uit die patronen leren. Dit jaar analyseert hun model meer dan 3 miljard datapunten tijdens de 21 etappes van de Tour - beduidend meer dan de 128 miljoen datapunten van vorig jaar.

GPS-zenders onder het zadel

Een voorbeeld van die datapunten zijn de GPS-coördinaten van alle renners. Sinds twee edities worden trackers onder het zadel van elke fiets geplaatst die continu de exacte positie van iedere renner doorsturen. Die GPS-statistieken worden nu gecombineerd met andere gegevens, zoals de hellingsgraad of de weersomstandigheden. Dat alles moet een diepgaander inzicht geven in het verloop van de koers, de afstand tussen de renners en de samenstelling van de groepen. Fans kunnen ook ontdekken in welke omgeving en omstandigheden een bepaalde renner het best presteert.

Tweedeschermervaring

"Vandaag de dag willen onze volgers het evenement intensief meebeleven. Ze zijn meer digitaal verbonden op sociale media dan ooit tevoren en willen een live en meeslepende tweedeschermervaring tijdens de Tour. Technologie stelt ons in staat om hun ervaring van de koers volledig te transformeren", zegt Tourdirecteur Christian Prudhomme.

De verbeterde Tour de France-oplossing maakt gebruik van een volledig cloudgebaseerd datacenter. De cloud zorgt ervoor dat het overal ter wereld kan worden beheerd. Dit jaar werken de technische teams van Dimension Data samen op vier continenten.