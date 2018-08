Toyota en Uber gaan samen zelfrijdende wagens bouwen

Het uitrollen van zelfrijdende wagens in het taxinetwerk van Uber vereist massaproductie van de toestellen, zo meldt Toyota. De samenwerking zou beide bedrijven ook de kans geven om de concurrentie wat bij te benen. Daarbij wordt dan vooral naar een bedrijf als Waymo gekeken (eigendom van Alphabet), dat grote vooruitgang lijkt te boeken op dit vlak. Uber zelf werkt al een tijdje aan zelfrijdende wagens, maar moest zijn testen op de openbare weg staken nadat een van zijn zelfrijdende voertuigen een voetganger doodreed.

De zelfrijdende technologie van beide bedrijven zou worden gecombineerd in speciale Toyota-voertuigen, gebaseerd op de Toyota Sienna modellen. De eerste testen moeten in 2021 starten. Voor Toyota past de samenwerking in een breder plan om zelfrijdende technologie te ontwikkelen. Gisteren kondigde het Japanse bedrijf ook al een joint venture in die richting aan. Shigeki Tomoyama, executive vice president van Toyota: "Deze overeenkomst en investering is een belangrijke stap voor ons in de transformatie naar een vervoersmaatschappij. We timmeren zo aan de weg naar een veilige uitbreiding van mobiliteitsdiensten zoals rit-delen."