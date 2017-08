Toyota, Ericsson en Intel bouwen data-systeem voor connected cars

Het gaat om data rond intelligent rijden, het maken van kaarten met real time data en rijassistentie gebaseerd op de cloud. Naast Toyota, Ericsson en Intel zijn ook NTT DOCOMO, DENSO en Nippon Telegraph mee aan boord, al staat het consortium open voor andere spelers.

De insteek van de groep is hun schatting dat alle wagens samen tegen 2025 tien exabyte per maand zullen verzenden. Dat vereist een nieuwe architectuur voor netwerken en de machines die al die data moeten verwerken. Het gaat daarbij onder meer over edge computing (waarbij data eerst lokaal wordt verwerkt en dan pas naar de cloud gaat).

Toyota lijkt zich vooral te focussen op de verwerking van data. Al is het niet het eerste consortium dat zich vormt rond verbonden en slimme wagens. Zo hebben ook Audi, BMW en Mercedes al een samenwerking rond Here Maps. Daarbij kan data van de wagens van de verschillende merken in de toekomst worden samengevoegd om accurate informatie, bijvoorbeeld over de toestand van de weg, aan te leveren.