Toyota toont robotbrace voor verlamde patiënten

De Welwalk WW-1000 moet net genoeg assistentie voorzien om patiënten na verloop van tijd terug zelfstandig te leren stappen. Het robotskelet wordt gedragen aan het getroffen been met een motorische component aan de knie. De gebruiker wandelt op een speciale loopband dat het gewicht kan ondersteunen. Medisch personeel zal in staat zijn alles te besturen via een touchscreen.

Zorgverstrekkers zouden het systeem kunnen huren voor ongeveer 3000 euro per maand en een eenmalige initiële som van ongeveer 8600 euro. De brace bevat ingebouwde sensoren waardoor de benodigde ondersteuning voor de patiënt preciezer afgesteld kan worden in vergelijking met een menselijke therapeut. Het apparaat zou de tijd voor rehabilitatie van patiënten met gedeeltelijke verlamming drastisch kunnen terugschroeven.

De bevolking van Japan vergrijst sneller dan de rest van de wereld. 26,7 procent was er in 2015 ouder dan 65 jaar. In België was dit in 2013 17,65 procent. Verwacht wordt dat de verkoop van zulke robotica stelselmatig zal toenemen door een krimpend aandeel van de werkende bevolking om zorg te voorzien voor ouderen.