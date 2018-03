Toyota vormt joint venture van 2.3 miljard euro voor zelfrijdende auto's

Het is niet de eerste keer dat de Japanse autofabrikant investeringen maakt in de sector van zelfrijdende auto's. In 2016 richtten ze al het 'Toyota Research Institute' (TRI) op in Sillicon Valley, een onderzoekscentrum voor artificiële intelligentie en zelfrijdende auto's. De afgelopen twee jaar toonden ze al verschillende prototypes. Een daarvan onthulde Toyota begin januari op CES: de Lexus LS 600hL. Dat is een autonoom rijdende auto met een LiDaR-radar, waardoor de auto 200 meter ver rondom het voertuig kan 'zien'.

Tot nu toe bleef het bij Toyota voornamelijk bij conceptauto's en prototypes en die binnen het lab bleven. Daar moet deze nieuwe onderneming verandering in brengen. De bedoeling is om zelfrijdende auto's op termijn echt bij de gebruikers te krijgen. De onderneming krijgt de naam 'Toyota Research Institute-Advanced Development' mee en zal in Tokio gelegen zijn. James Kuffner, huidig Chief Technology Officer van het TRI, zal er de leiding krijgen.

De onderneming zal in de loop van maart opgericht worden en zal starten met driehonderd werknemers. Op termijn wil Toyota dat aantal uitbreiden naar een duizendtal. Hoewel het instituut samen met Denso Corp en Aisin Seiki Co wordt opgericht, zal Toyota wel zelf 90 procent van de aandelen behouden.