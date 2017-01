TransIP lanceert Dropbox-concurrent met 1 TB gratis opslag

In navolging van onze noorderburen kunnen nu ook wij beroep doen op Stack: een webdienst die 1.000 gigabyte oftewel 1 terabyte gratis online opslagruimte biedt. Vergelijk de dienst gerust met de bestaande populaire Amerikaanse diensten als Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive. Die bieden in de meeste gevallen lang niet zoveel gratis ruimte (meer) aan en spreken eerder over 10 of 15 gigabyte.

Stack is een product van TransIP: een vanuit Nederland opererende webhosting- en cloudopslagleverancier. TransIP mikt voornamelijk op techneuten, it-enthousiastelingen, consumenten en de kleinzakelijke markt, en heeft nu ook Belgische ambities. "Het is daarom dat we nu Stack lanceren. We geven iedereen de mogelijkheid om op die manier onze producten te leren kennen", vertelt Omar Benameur, ceo international bij TransIP.

De data die je in Stack opslaat - of dat nu foto's, video's, bestanden of tekstdocumenten zijn - worden opgeslagen in het TransIP-datacenter in Amsterdam. Alle Europese regels rond dataopslag en privacy zijn gegarandeerd, stelt Benameur. Wat de beveiliging betreft, gebruikt Stack een AES-256 sleutel en verloopt alle verkeer via https. Stack is toegankelijk via een client op pc en Mac of via apps op smartphone en tablet (iOs en Android). Mooi meegenomen is dat ook het WebDAV-protocol ondersteund wordt, waardoor je de dienst bijvoorbeeld ook als een externe drive kan toevoegen in een pc-omgeving.

In oktober 2015 liet TransIP Stack al los op de Nederlandse markt. Daar telt het bedrijf nu zo'n 105.000 gebruikers. In de eerste dagen na de lancering gingen de servers er wel onderuit door het grote succes. Naar eigen zeggen is TransIP nu beter voorbereid en is er in voldoende servercapaciteit voorzien. Om de schaalbaarheid te garanderen, werkt Stack voorlopig wel met een invite-systeem. Wie de dienst wil uitproberen, kan een invite-code aanvragen via www.transip.be/stack.