Transportrobots kampen met kinderziektes

In het project 'flexibele transportrobots' werden volautomatische robots ingezet die vrij kunnen bewegen. Ze werden getest in verschillende distributiecentra van warenhuisketen Colruyt en bij arbeidsbemiddelaar VDAB in Herentals. De nieuwe werkkrachten moesten objecten oppakken en vervoeren, dozen stapelen, rekken optillen en mensen volgen. "Het uitvoeren van de basishandelingen verliep goed", weet projectleider Luc Pleysier (VIL). "Maar de robot werkt minder nauwkeurig voor precisietaken zoals het stapelen van dozen op een pallet." In een distributiecentrum werd de test afgebroken omdat de robot herhaaldelijk andere mensen volgde. De robotinvasie in de logistiek is dus nog niet voor meteen.