Trendminer gekocht door Software AG

Trendminer, de Limburgse scale-up van Bert Baeck, is verkocht. Nieuwe eigenaar is Software AG, een Duitse beursgenoteerde softwarereus. Trendminer maakt een softwareplatform dat big data analyseert, een soort zoekmachine voor industriële bedrijven. Het vindt zijn klanten vooral in de chemie, olie- en gaswinning, en in de mijnbouw.

Het bedrijfje werd zes jaar geleden opgericht door Bert Baeck maar kon al grote chemiebedrijven als Total, Exxon, BASF en Bayer als klant strikken. Ook Pfizer en Umicore gebruiken het Trendminer platform. Die snelle groei is ook AG Software niet ontgaan. De softwaregigant is op het overnamepad om zijn divisie voor digitalisering van industriële processen uit te bouwen. Het bedrijf koopt Trendminer voor een niet nader genoemd bedrag.

Daar vaart vooral de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM wel bij. Die is al van bij het begin hoofdaandeelhouder, samen met Baeck zelf en zijn kompaan Tomas Dhollander, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en kapitaalfonds Gemma-Frisius. In 2015 nam investeringsmaatschappij Fortino ook een participatie.

Baeck blijft nog minstens twee jaar na de overname aan boord als CEO van Trendminer. De kantoren blijven ook op Corda Campus in Hasselt.