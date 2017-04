Trump-administratie wil ook van Belgische bezoekers het Facebookwachtwoord

In februari verklaarde John Kelly, hoofd van Homeland Security, al dat zijn dienst overweegt om van sommige bezoekers aan de VS te vragen om aan de grens hun telefoon af te staan zodat de dienst door je contacten kan gaan. Daarbij is het de bedoeling dat bezoekers ook hun wachtwoorden opgeven.

Aanvankelijk werden die plannen enkel geopperd voor bezoekers uit de zeven landen die eerst een inreisverbod kregen, wat later werd teruggedraaid door de rechtbank. Maar volgens de Wall Street Journal overweegt de Amerikaanse overheid de maatregel nu ook voor alle 38 landen die onder het Visa waiver program vallen. Het gaat daarbij onder meer om Frankrijk, Japan, Australië, maar ook België.

Houding tegenover vrouwen

Naast toegang tot je contacten en sociale media overweegt Homeland Security ook om financiële data te bekijken vooraleer iemand het land binnen mag. Opmerkelijk is ook dat bezoekers vragen kunnen krijgen over hun ideologie. Maar ook de vragen of iemand gelooft in eremoord of hoe men staat tegenover vrouwen in de maatschappij staan op de mogelijke vragenlijst volgens de Wall Street Journal.

Wat interessant is aan die laatste vraag is dat ook vicepresident Mike Pence op een bijzondere manier tegenover vrouwen. Zo staat hij er op om niet alleen te dineren met een vrouw, behalve zijn echtgenote.

De maatregelen zijn op dit moment voor alle duidelijkheid enkel een idee, maar ze liggen wel op tafel. Als ze worden goedgekeurd dan wordt reizen naar de VS zeer moeilijk zonder de overheid daar inzage te geven in elk privébericht dat u ooit heeft verstuurd.