Trump bant ZTE en Huawei uit Amerikaanse overheid

De twee Chinese technologiebedrijven mogen niet langer worden gebruikt door de Amerikaanse overheid of onderaannemers van de overheid. Het gaat daarbij niet om alle hardware, software en diensten, maar wel over delen die essentieel of kritiek zijn in het systeem waarin ze worden gebruikt. Als er langs die onderdelen data passeert of kan worden ingekeken, mag het sowieso niet.

De ban, die al even op tafel lag, is een onderdeel van de Amerikaanse Defense Authorization Act en wordt in de komende twee jaar actief.

Een grote verrassing is de stap niet. Sommige Amerikaanse politici waarschuwen al sinds 2012 dat Chinese telecombedrijven hun aanwezigheid in de VS kunnen misbruiken om te spioneren namens de Chinese overheid. Die schreeuw is sinds het aantreden van Trump alleen maar luider geworden.

Een belangrijk detail daarin is dat de VS nog nooit zwart op wit heeft aangetoond dat Huawei of ZTE worden ingezet voor (overheids)spionage vanuit China. Daar tegenover staat dat het wel al jaren bekend is dat de VS, via de NSA, bedrijven zoals Microsoft/Skype, Yahoo, Google/YouTube, Facebook en Apple spioneert. Iets wat Edward Snowden enkele jaren geleden onthulde. Of anders gezegd, van de Chinezen vrezen we dat ze spioneren via hun technologiebedrijven, van de Amerikanen weten we het zeker.

De verbanning komt er amper een maand nadat ZTE weer actief mag zijn in de VS. Het bedrijf kreeg enkele maanden geleden een volledige handelsban in de VS opgelegd waardoor het geen toegang meer kreeg tot producten en diensten van Amerikaanse bedrijven. Trump heeft zelf actief meegewerkt om die ban weer op te heffen waardoor het bedrijf sinds vorige maand weer in de VS actief is. Maar hoewel dat ongewijzigd blijft, mag het bedrijf dus niet langer voor de overheid werken.