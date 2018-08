Trump clasht met Google

Het lijkt erop dat de president is geschrokken toen hij naar nieuws over zichzelf zocht via Google: "96 procent van de resultaten over 'Trump News' komen van nationale linkse media. Erg gevaarlijk", schreef hij in een paar berichten op Twitter. "Google en anderen onderdrukken conservatieven stemmen en verbergen degelijk nieuws. Ze controleren wat we kunnen zien en wat niet." De Amerikaanse president dreigt er bovendien mee om het nieuwsoverzicht van Google aan te pakken: "Dit is een ernstige situatie, waar iets aan gedaan zal worden.''

Google heeft daarop de beschuldigingen van politieke partijdigheid stellig ontkend. "De zoekresultaten worden niet gebruikt om een politiek programma te verdedigen en we stemmen onze resultaten niet af op een politieke ideologie", aldus Google in een reactie. "Ons doel is om te verzekeren dat gebruikers die een zoekaanvraag doen het meest pertinente resultaat krijgen in enkele seconden."

Google is niet het eerste grote bedrijf dat door Trump onder vuur wordt genomen. Eerder viel hij Amazon en de oprichter daarvan, Jeff Bezos, openlijk aan. Bezos is ook eigenaar van de Washington Post, een van de belangrijkste kranten in de Verenigde Staten.